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26.11.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 62,70 EUR zu.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 62,70 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'274 Punkten tendiert. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19'207 DWS Group GmbH-Aktien.
Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 78,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 20,38 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 50,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,22 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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