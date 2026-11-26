Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 62,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'207 Punkten steht. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 63,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'155 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 20,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 50,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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