DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 65,35 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'293 Punkten liegt. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 65,55 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 63,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54'902 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von 20,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 23,18 Prozent Luft nach unten.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR je Aktie ausschütten.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,22 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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