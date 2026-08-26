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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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26.08.2026 09:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH legt am Vormittag zu

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH legt am Vormittag zu

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 74,70 EUR.

DWS Group
70.58 CHF 1.66%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 74,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'296 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 837 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei 76,60 EUR erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 3,00 EUR aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,18 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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