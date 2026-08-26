DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 75,50 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'545 Punkten notiert. Die DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf 75,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 74,60 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 28'833 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 1,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,51 Prozent.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,43 EUR aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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