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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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26.08.2026 12:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag stärker

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag stärker

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 75,60 EUR.

DWS Group
70.58 CHF 1.66%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 75,60 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'476 Punkten notiert. Bei 75,65 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15'133 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,60 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 33,60 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,18 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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