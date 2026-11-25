Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 62,35 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 28'847 Punkten steht. In der Spitze büsste die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 62,15 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 62,35 EUR. Zuletzt wechselten 914 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 78,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 26,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,52 Prozent.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,22 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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