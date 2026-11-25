Um 12:28 Uhr ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 62,20 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 28'965 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,95 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'324 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,61 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,80 EUR ab. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 22,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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