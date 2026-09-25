DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 71,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'998 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 72,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'260 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 30,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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