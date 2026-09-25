DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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25.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagnachmittag stärker
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 72,20 EUR.
Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 72,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'977 Punkten notiert. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 72,70 EUR zu. Bei 72,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 32'469 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 9,07 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 30,47 Prozent Luft nach unten.
Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,43 EUR ausgeschüttet werden.
Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,27 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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