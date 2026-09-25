DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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25.09.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 72,00 EUR zu.
Um 12:28 Uhr stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 72,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'083 Punkten tendiert. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,70 EUR zu. Bei 72,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 10'246 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 8,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 30,28 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,43 EUR aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,27 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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