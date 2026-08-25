DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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25.08.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag nahe Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Kaum Ausschläge verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 74,65 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 74,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 32'119 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 75,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 74,60 EUR. Bei 74,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3'452 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.
Bei 76,60 EUR markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,75 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,43 EUR je Aktie ausschütten.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 5,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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