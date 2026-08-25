DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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25.08.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 74,30 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 74,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'280 Punkten notiert. In der Spitze büsste die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 73,75 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,60 EUR. Zuletzt wechselten 30'988 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 32,44 Prozent wieder erreichen.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,43 EUR aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,18 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
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12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
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20.08.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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