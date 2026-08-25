DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag auf grünem Terrain

Das Papier von DWS Group GmbH legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 75,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'380 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 75,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'180 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 76,60 EUR erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 50,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,43 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der DWS Group GmbH-Aktie angepasst