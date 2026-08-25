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25.08.2026 12:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag auf grünem Terrain

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

DWS Group
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Das Papier von DWS Group GmbH legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 75,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'380 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 75,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'180 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 76,60 EUR erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 50,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,43 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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