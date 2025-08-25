DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag ohne grosse Veränderung

Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 54,80 EUR an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 31'052 Punkten liegt. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,15 EUR zu. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 54,35 EUR. Bei 54,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 23'077 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 33,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,76 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur DWS Group GmbH-Aktie