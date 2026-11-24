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24.11.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 63,35 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'245 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 63,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,55 EUR. Bisher wurden heute 2'690 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 78,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 24,31 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 19,81 Prozent sinken.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,22 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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