Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'245 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 63,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,55 EUR. Bisher wurden heute 2'690 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 78,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 24,31 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 19,81 Prozent sinken.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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