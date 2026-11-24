Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 62,65 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'005 Punkten realisiert. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,65 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10'386 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Bei einem Wert von 50,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 18,91 Prozent sinken.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,22 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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