DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 72,15 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'018 Punkten steht. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,70 EUR nach. Bei 72,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4'423 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,15 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,43 EUR.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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