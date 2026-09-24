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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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24.09.2026 16:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Nachmittag nach

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 71,30 EUR.

DWS Group
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Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 71,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'008 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 71,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50'888 DWS Group GmbH-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 10,45 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,59 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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