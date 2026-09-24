DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Donnerstagmittag nach

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 71,35 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'927 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 71,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29'954 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,37 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,64 Prozent.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,43 EUR aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,27 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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