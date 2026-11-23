Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 63,55 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'275 Punkten notiert. Die DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf 63,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43'151 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 50,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 20,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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