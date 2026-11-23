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23.11.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 62,45 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 62,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 28'998 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 62,50 EUR. Bei 62,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'680 DWS Group GmbH-Aktien.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 26,10 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 18,90 Prozent sinken.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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