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23.10.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 63,75 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 63,75 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'036 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,85 EUR. Bei 63,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 4'918 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 23,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,25 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,40 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,22 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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