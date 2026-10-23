DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Vormittag nordwärts

Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 63,75 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'036 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,85 EUR. Bei 63,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 4'918 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 23,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,25 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,40 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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