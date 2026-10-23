DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 63,25 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'851 Punkten steht. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 63,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35'139 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 78,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Mit einem Zuwachs von 24,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 20,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 3,00 EUR aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,22 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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