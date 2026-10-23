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23.10.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 63,75 EUR nach oben.
Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'978 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,20 EUR an. Mit einem Wert von 63,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'633 DWS Group GmbH-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Mit Abgaben von 21,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,22 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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