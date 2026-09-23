DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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23.09.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Mittwochvormittag an Boden
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 73,45 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 73,45 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'591 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 74,15 EUR. Bei 74,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'386 DWS Group GmbH-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,22 Prozent. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,65 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 3,00 EUR aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,27 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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