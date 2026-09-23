DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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23.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 73,00 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 73,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'310 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 72,35 EUR. Bei 74,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 28'935 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 7,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 45,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,43 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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