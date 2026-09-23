DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 73,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'310 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 72,35 EUR. Bei 74,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 28'935 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 7,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 45,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,43 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren