DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Mittwochmittag ins Minus

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 73,00 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'411 Punkten steht. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,00 EUR nach. Bei 74,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 7'351 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 7,88 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 50,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,43 EUR aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,27 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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