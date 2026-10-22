DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 64,65 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'229 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,20 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,75 EUR. Bisher wurden heute 6'396 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 28,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,40 EUR aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,22 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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