DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 73,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'254 Punkten notiert. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,50 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 6'082 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 6,56 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 50,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,43 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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