DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 73,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'628 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 73,25 EUR. Bei 74,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'986 Stück gehandelt.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 50,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 31,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,43 EUR je Aktie ausschütten.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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