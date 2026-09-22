DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Mittag zu

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 75,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'724 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 75,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,15 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 12'036 Aktien.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,16 Prozent.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,43 EUR belaufen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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