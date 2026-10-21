DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verliert am Vormittag

Um 09:28 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 64,35 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'270 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 64,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'591 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 78,75 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 18,29 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 50,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 28,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Altersvorsorgedepot: Trade Republic heizt den Preiskampf weiter an

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen