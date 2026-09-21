DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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21.09.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag gesucht
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 74,00 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'137 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 74,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'683 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 6,42 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,43 EUR.
In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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