DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'137 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 74,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'683 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 6,42 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,43 EUR.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren