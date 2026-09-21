DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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21.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 74,45 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 74,45 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'257 Punkten liegt. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,50 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,00 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 12'380 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 78,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 5,78 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 32,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,43 EUR belaufen.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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