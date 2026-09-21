DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Montagmittag nordwärts

Um 12:28 Uhr stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 73,90 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'186 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 74,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6'632 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 47,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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