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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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21.08.2026 09:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Vormittag nach

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Vormittag nach

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 73,50 EUR.

DWS Group
69.23 CHF 0.72%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 73,50 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'809 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 73,50 EUR. Bei 74,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 363 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,60 EUR erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 4,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 46,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,43 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’198.42 13.82 S3CBQU
Short 15’789.18 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’327.87 21.08.2026 10:16:33
Long 13’720.26 19.71 SMBH3U
Long 13’400.36 13.83 SYBVIU
Long 12’842.85 8.98 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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