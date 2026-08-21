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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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21.08.2026 12:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteidigt am Mittag Vortagesniveau

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Im XETRA-Handel kam die DWS Group GmbH-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 73,70 EUR.

DWS Group
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Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der DWS Group GmbH-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 73,70 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 31'987 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 74,30 EUR. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,50 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,10 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 14'191 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 3,93 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 31,89 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’400.36 13.68 SYBVIU
Long 12’842.85 8.92 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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