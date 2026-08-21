DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.08.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteidigt am Mittag Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Im XETRA-Handel kam die DWS Group GmbH-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 73,70 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der DWS Group GmbH-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 73,70 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 31'987 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 74,30 EUR. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,50 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,10 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 14'191 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 3,93 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 31,89 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient
Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der DWS Group GmbH-Aktie angepasst
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteidigt am Mittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Vormittag nach (finanzen.ch)
|
20.08.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zieht am Donnerstagnachmittag an (finanzen.ch)
|
20.08.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der DWS Group GmbH-Aktie angepasst (finanzen.net)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.