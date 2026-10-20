DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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20.10.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH fällt am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 64,35 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 64,35 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'289 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 64,05 EUR. Bei 64,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7'915 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Gewinne von 22,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,41 EUR belaufen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,23 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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