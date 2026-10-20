DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagmittag mit Verlusten

Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 63,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'072 Punkten steht. In der Spitze büsste die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 63,35 EUR ein. Bei 64,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38'318 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,43 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,41 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,23 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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