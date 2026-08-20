DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag auf grünem Terrain

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 73,25 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'880 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 73,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 4'686 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,60 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,57 Prozent. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 50,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,47 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,44 EUR je Aktie ausschütten.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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