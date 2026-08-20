DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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20.08.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zieht am Donnerstagnachmittag an
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 73,65 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 73,65 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'679 Punkten tendiert. Bei 74,20 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 73,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 49'034 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 76,60 EUR erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,01 Prozent hinzugewinnen. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 50,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 46,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,44 EUR belaufen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,18 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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