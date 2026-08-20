DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 74,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'839 Punkten notiert. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,20 EUR zu. Bei 73,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 19'988 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 76,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,37 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 47,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,44 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,18 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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