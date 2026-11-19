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19.11.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 65,50 EUR.
Das Papier von DWS Group GmbH legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 65,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'752 Punkten notiert. Bei 65,80 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 65,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17'552 DWS Group GmbH-Aktien.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (50,65 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 29,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Redaktion finanzen.ch
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