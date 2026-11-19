Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 65,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'040 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 65,80 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9'845 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Redaktion finanzen.ch

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