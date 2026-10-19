DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Montagnachmittag ab
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 65,45 EUR ab.
Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 65,45 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'355 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 65,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23'954 DWS Group GmbH-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,41 EUR je Aktie ausschütten.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Altersvorsorgedepot: Trade Republic heizt den Preiskampf weiter an
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
16:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Montagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DWS Group GmbH (finanzen.ch)
|
14.10.26
|XETRA-Handel: MDAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
14.10.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.