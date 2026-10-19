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19.10.2026 16:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Montagnachmittag ab

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Montagnachmittag ab

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 65,45 EUR ab.

DWS Group
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Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 65,45 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'355 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 65,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23'954 DWS Group GmbH-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,41 EUR je Aktie ausschütten.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’788.74 8.80 SJB30U
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Long 13’704.89 19.45 SZC0BU
Long 13’393.97 13.71 SPB9EU
Long 12’807.81 8.83 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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