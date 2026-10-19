DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Montagnachmittag ab

Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 65,45 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'355 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 65,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23'954 DWS Group GmbH-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,41 EUR je Aktie ausschütten.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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