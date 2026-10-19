DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Kursabschlägen

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 65,45 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'521 Punkten notiert. In der Spitze fiel die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 65,05 EUR. Mit einem Wert von 65,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13'439 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 20,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 50,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 30,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,41 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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