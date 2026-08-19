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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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19.08.2026 09:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag gefragt

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag gefragt

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 72,95 EUR zu.

DWS Group
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Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 72,95 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'798 Punkten tendiert. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'330 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 76,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,00 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 31,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,44 EUR belaufen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,18 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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