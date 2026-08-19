DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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19.08.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 73,00 EUR.
Das Papier von DWS Group GmbH legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 73,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'843 Punkten liegt. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 73,80 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14'990 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 76,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 4,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 31,23 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,44 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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19.08.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
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19.08.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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31.07.26
|Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der DWS Group GmbH-Aktie angepasst (finanzen.net)
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30.07.26
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30.07.26
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|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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