DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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19.08.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 73,30 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 73,30 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'883 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf 73,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 73,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'956 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 76,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,50 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie.
DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,44 EUR belaufen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,18 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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